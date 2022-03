A Bastiglia si parla di affido, adozione e affiancamento famigliare

Si parlerà di affido, adozione e affiancamento famigliare nell’incontro dal titolo Una comunità che “cresce”, in programma martedì 29 marzo alle 20.30 presso la Sala Centopassi di Bastiglia.

Una serata rivolta a coppie e famiglie desiderose di saperne di più sui progetti e sui percorsi proposti, che avrà come epilogo la testimonianza di una famiglia chiamata a raccontare la propria esperienza.

L’incontro è organizzato da InformaDonne contro la violenza, Centro per le Famiglie e Servizi sociali dell’Unione del Sorbara.

Ad introdurre l’incontro sarà Elena Zafferi del Direttivo InformaDonne, a seguire interverranno la dottoressa Anna Doriana Marra, coordinatrice dell’Area Responsabilità genitoriale e della Tutela minori dell’Unione dei Comuni del Sorbara, la dottoressa Giovanna Tarsitano, Assistente sociale dell’Area Responsabilità genitoriale dell’Unione dei Comuni del Sorbara e la dottoressa Paola Ceriati, coordinatrice del Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara.

“Si tratta – spiega Manuela Rossi, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Bastiglia – della prima di una serie di conferenze condivise al tavolo distrettuale di coprogrammazione degli Assessori alle Pari Opportunità, InformaDonne e dai Servizi Sociali dell’Unione. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di aderire all’iniziativa perché siamo convinti che questi incontri possano rappresentare occasioni importanti per trattare argomenti molto sentiti dalle coppie come l’adozione, l’affido e l’affiancamento, da un lato per informare sui percorsi proposti, dall’altro per sensibilizzare la comunità su questi temi”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello del Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara al numero 348-5294578 o mandare una mail all’indirizzo segreteria@ centrofamiglieunionedelsorbara .it.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017