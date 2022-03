A Bomporto 8 marzo a Teatro con il reading “Donne di luce”

Bomporto celebra l’8 marzo rendendo omaggio alle “Donne di luce”. È infatti questo il titolo del reading per voce e arpa celtica che andrà in scena domani martedì 8 marzo alle 21 presso il Cinema Teatro comunale di via Verdi, a Bomporto.

Sotto i riflettori storie di donne carismatiche, tenaci e coraggiose, voci che si intrecciano affrontando, in epoche diverse, pregiudizi e difficoltà in un mondo dominato da uomini. Donne del mito greco, creature in bilico tra magia e realtà, anime geniali, artiste, scrittrici rivoluzionarie e popolane si sveleranno e si racconteranno con la voce di Elena Musti, sulle note vibranti e suggestive dell’arpa celtica di Stefania Oriente.

Lo spettacolo “Donne di luce – Voci coraggiose di donne nel tempo”, promosso dal Comune di Bomporto e dalla Biblioteca comunale Tolkien, è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca comunale (telefono 059-909780, mail biblioteca@comune.bomporto.mo.it); i partecipanti dovranno essere minuti di Green Pass rafforzato.

