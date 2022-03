A Mirandola e Medolla le associazioni fanno rete per il benessere degli anziani

MEDOLLA, MIRANDOLA- Tra i tanti problemi creati o aggravati dall’epidemia Covid ci sono anche la solitudine e l’isolamento sociale degli anziani, con gravi conseguenze non solo psicologiche ma anche fisiche: le buone relazioni sono una vera e propria forma di cura.

L’attenzione gentile ed empatica verso l’altro, tanto più se fragile o malato, scatena in chi la attua e in chi la riceve una reazione fisiologica positiva, come ormai moltissimi studi scientifici hanno dimostrato.

Quanto mai utile per gli anziani risulta il rapporto con le giovani generazioni, anche esse provate dalla pandemia e quindi, a loro volta, bisognose di inclusione sociale.

Per conseguire tali fini era ormai emersa tra le associazioni di volontariato di Medolla l’esigenza di fare rete per consentire risultati significativi e diffusi. Ecco dunque il terreno fertile su cui ha potuto attecchire l’adesione al bando per la presentazione di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui il CSV Terre Estensi ha dato vasta informazione e sostegno.

Sette sono le associazioni partner del progetto Con-tatto, che si concluderà entro il 2 settembre 2022. AVO (Associazione volontari ospedalieri) è capofila e garantisce coordinamento e rapporti con enti e istituzioni, nonché vicinanza agli anziani in tutte le azioni previste, in particolare nelle strutture ove opera.

AVA garantisce l’aiuto tecnologico a partner e destinatari del progetto, oltre che supporto organizzativo. AUSER Mirandola e Medolla garantiscono il trasporto, in particolare per gli anziani fragili. L’associazione “Quelli delle Roncole 2” realizza filmati di antichi mestieri e tradizioni culturali, da diffondere in strutture per anziani o a domicilio, e due rappresentazioni teatrali

dialettali: con lo scopo non solo di ridestare piacevoli ricordi, ma anche di far ritrovare agli anziani un’identità collettiva.

L’associazione “Giardino botanico La Pica” accompagnerà gli anziani in un percorso sensoriale nella natura e offrirà loro

suggerimenti di attività motoria e di corretti stili alimentari.

L’associazione “Le Cicogne” offrirà nella sua oasi naturalistica l’opportunità a anziani in possesso di conoscenze e competenze di grande utilità, ma ormai poco conosciute, di incontrare le generazioni più giovani per costruire insieme un futuro solidamente basato su valori e passione.

L’associazione “Pro Loco” di Medolla organizzerà due eventi pubblici durante i quali gli anziani troveranno momenti di svago e di incontro con un vasto pubblico.

Un progetto così articolato prevede di avere ricadute ben oltre la sua conclusione istituzionale e in diversi ambiti. Innanzitutto le associazioni si renderanno sempre più consapevoli dell’importanza di collaborare in rete non solo tra loro, ma anche

con enti e istituzioni. Perché le nuove parole d’ordine, co-progettazione e co- programmazione, diventino una realtà capace di generare benessere e coesione sociali.

Inoltre le ricadute sulla salute psico-fisica degli anziani potranno protrarsi anche grazie alle conoscenze e alle relazioni che il progetto stesso garantirà. Né si può dimenticare che la diffusione delle iniziative e il loro vasto coinvolgimento della

cittadinanza del territorio potranno indurre alcuni ad entrare nelle fila del volontariato, nella consapevolezza del valore della cooperazione e della solidarietà per generare uno sviluppo sostenibile e realizzare il Bene comune a vantaggio di tutti.