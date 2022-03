Automobilisti indisciplinati: multe a raffica a Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola

BASTIGLIA, BOMPORTO- Week end di controlli serrati da parte della polizia locale Unione Comuni del Sorbara. Tra sabato e domenica sono stati infatti predisposti numerosi posti di blocco nei comuni di Bomporto, Ravarino, Bastiglia e Nonantola.

In due giorni gli agenti hanno riscontrato 17 infrazioni: 10 hanno riguardato la mancata revisione dell’auto, 1 per assenza di assicurazione, 4 per mancato uso della cintura di sicurezza e 2 per sorpassi in aree interdette alla manovra.

