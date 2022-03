Calcio a 5: alla Pro Patria San Felice lo scontro diretto contro l’Olimpia Regium, sconfitta per Modena Cavezzo Futsal

di Simone Guandalini – E’ di una vittoria e una sconfitta il bilancio delle partite disputate dalle squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati di Serie A2 e Serie B di calcio a 5: in Serie B, la Pro Patria San Felice trova un importantissimo successo nello scontro diretto contro l’Olimpia Regium (3-2), che permette ai giallorossi di allungare sul terzo posto e rimanere primi a pari punti con il Futsal Cesena. In Serie A2, invece, arriva un ko per Modena Cavezzo Futsal sul campo di Gubbio (6-4), che allontana la formazione modenese dalle prime posizioni della classifica.

E’ una scivolata di Revert a tre secondi dal termine a decidere il big match di Ravarino tra Pro Patria San Felice e Olimpia Regium, che consente ai giallorossi di portarsi a +4 sui rivali nel Girone B di Serie B. Di Butturini nel primo tempo e di Drago a inizio ripresa, ben messo in porta da El Madi, le reti del 2-0 della Pro Patria, annullate poi nella seconda metà del tempo da due liberi che hanno rimesso l’Olimpia Regium in partita, con la squadra di Greco oberata di falli. Finale teso in cui tutte due le squadre giocano per vincere: la rete decisiva di Revert arriva all’ultimo tuffo.

Nel Girone B di Serie A2, invece, il Modena Cavezzo Futsal cade contro Gubbio 6-4: non bastano alla formazione modenese la doppietta di Lari e i gol di Pires e Barbieri. I gialloblù sono ora quinti in classifica, a quota 32 punti, 6 in meno della capolista Sampdoria Futsal.