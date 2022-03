Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal torna al successo

di Simone Guandalini – Dopo il ko della scorsa settimana sul campo di Gubbio (6-4), torna al successo, nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5, il Modena Cavezzo Futsal, che, lo scorso sabato 19 marzo, si è imposto 5-1, in casa, contro Prato, nella gara valida per la 22esima giornata di campionato. I gialloblù sono al quinto posto in classifica, a parità di punti con il Città di Massa (35) e a -6 dalla Sampdoria Futsal capolista (41). A decidere il match, le reti di Doffour, Barbieri, Dudù Costa, Pires e Amarante. Per Prato, a segno Chechi.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 22:

Buldog Lucrezia – Sporting Altamarca 2-3

C.U.S. Ancona – CS Gisinti Pistoia 3-3

Città di Massa C5 – VIS Gubbio 5-2

Modena Cavezzo Futsal – Lenzi Automobili Prato 5-1

Samdoria Futsal – Fenice Venezia Mestre 6-2

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Sampdoria Futsal 41*

CS Gisinti Pistoia 39**

Mestre 36***

Città di Massa C5 35**

Modena Cavezzo Futsal 35**

Futsal Villorba 25**

VIS Gubbio 22*

Sporting Altamarca Futsal 21**

Buldog Lucrezia 18**

Lenzi Automobili Prato 17****

Fenice Venezia Mestre 17

C.U.S. Ancona 4*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

