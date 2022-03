Covid, nel modenese continua il calo di nuovi casi e ricoveri

Si conferma in calo il trend relativo a nuovi casi, persone esaminate e ricoveri quotidiani. Sono 164 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 28 febbraio, negli ospedali modenesi. E’ quanto emerge dal consueto aggiornamento settimanale congiunto di Aou e Ausl di Modena.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 28 febbraio, per la provincia di Modena è di 184.344 (erano 182.109 lo scorso 21 febbraio). Al 28 febbraio in provincia di Modena sono accertati 3.848 (erano 5.811 il 21 febbraio, -34%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Dei positivi attivi, 3.684 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 28 febbraio sono 164 (erano 264 il 21 febbraio, -38%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 116 pazienti covid positivi in AOU, 14 all’Ospedale di Sassuolo e 34 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 28 febbraio sono in isolamento 3.896 (erano 5.876 il 21 febbraio, -34%) persone. In particolare:

– 3.684 (erano 5.547) persone covid positive

– 212 (erano 329) contatti stretti di casi accertati in quarantena.

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come utilizzo di mascherine, igiene delle mani e distanziamento sociale e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

