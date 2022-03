Daniela Depietri è la nuova segretaria Pd di Carpi

L’Assemblea comunale del Pd di Carpi ha eletto sabato 26 marzo Daniela Depietri nuova segretaria per la città di Carpi, subentra a Marco Reggiani che ha svolto il ruolo negli scorsi 7 anni.

“Sul territorio carpigiano siamo 500 tesserati, un numero significativo ma che vogliamo sicuramente aumentare – ha detto Daniela Depietri -. L’obiettivo nei prossimi anni sarà raggiungere quella parte di comunità che fatichiamo ad avvicinare e che rischiamo di spingere in quella che spesso chiamiamo comunità degli indecisi. Per farlo dobbiamo riacquisire la capacità di conciliare l’attenzione ai ceti più dinamici della società con la capacità di comprendere e sostenere chi rimane indietro e puntare a una redistribuzione che non pesi sulla crescita. La nostra città di Carpi richiede una attenzione particolare in riferimento soprattutto ai desiderata dei cittadini.

L’amministrazione, compatibilmente con le norme nazionali di bilancio pubblico, le difficoltà dettate dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina, i minori introiti nelle casse dei Comuni, al di là del Pnrr che ha una sua strada già tracciata, dovrebbe in futuro fare uno sforzo ulteriore e tradurre in azioni le richieste della comunità che dovrebbero emergere anche attraverso tavoli, questionari, ascolto attivo ed esperienze di chi è a contatto con i problemi.

Nel mio pregresso impegno nella amministrazione ho imparato che i progetti che ci piacciono e che vorremmo realizzare non sempre coincidono con i bisogni o le richieste dei cittadini: a noi spetta fare sintesi ma senza dimenticarci dell’impatto reale che le scelte hanno sulla vita della comunità. Il partito che vorrei sta al fianco dell’amministrazione, con un atteggiamento collaborativo, di stimolo, magari anche critico purché l’obiettivo finale da conseguire sia il bene dei cittadini; il partito che vorrei contribuisce alle decisioni importanti dell’amministrazione, attraverso un dialogo costante e fruttuoso, siano esse di carattere socio-sanitario, ambientale e comunque di governo della città. Ci sono tante questioni calde nel dibattito pubblico, da Aimag alle prossime elezioni amministrative: non faremo mancare il nostro punto di vista e la nostra proposta.

Sarà nostro compito – continua Depietri – reclamare dalla Regione l’attenzione dovuta alla mobilità urbana ed extraurbana che coinvolge il nostro territorio: la linea ferroviaria Carpi-Modena finalmente inserita concretamente in una efficiente rete ferroviaria regionale e nazionale e la sostenibilità ambientale purtroppo in grosse difficoltà per una qualità dell’aria pessima in quasi tutti i giorni dell’anno sono temi caldi e urgenti su cui faremo la nostra parte in Provincia e in Regione. Saremo inoltre un pungolo affinché la nostra città si contraddistingua per innovazione, digitalizzazione e sicurezza; e vigileremo sulle pari opportunità in ogni tipo di politica, azione e progetto, che verrà realizzato”.

Depietri in conclusione del suo intervento davanti all’assemblea ha anche ringraziato il segretario uscente Marco Reggiani e i due vicesegretari per il lavoro fatto.

