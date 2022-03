Duplice colpo ai supermercati a Soliera e a Carpi

Carpi e Soliera. Duplice furto a supermercati. Una persona arrestata dai Carabinieri.

Venerdì pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un 28enne per furto aggravato e continuato in concorso.

Verso le ore 14.30, un uomo, dopo aver prelevato svariati generi alimentari, cosmetici e prodotti per l’igiene personale dagli scaffali di un supermercato di Carpi, ha oltrepassato le casse pagando un solo oggetto, nascondendo tutta la merce rimanente sulla persona, con la complicità di una donna. Scoperto dal personale dell’esercizio commerciale, l’uomo è stato bloccato e sono stati chiamati i Carabinieri, mentre la donna è riuscita ad allontanarsi facendo al momento perdere le tracce. I militari intervenuti, nel controllare la macchina dell’uomo, hanno scoperto che sul veicolo era nascosta altra merce, asportata poco prima da un esercizio commerciale di Soliera, per un valore complessivo di circa 1.700 Euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita agli esercizi commerciali. L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e continuato in concorso. Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

