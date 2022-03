Eccellenza: Modenese, termina a reti inviolate il match contro l’Arcetana

Poche emozioni e tanti cartellini nella sfida tra Modenese e Arcetana, valida per la la 24esima giornata del Girone A di Eccellenza, che termina a reti inviolate. Iniziano meglio i padroni di casa che hanno un’ottima occasione alla mezz’ora con un tiro di Tardini respinto da Giaroli e sulla ribattuta arriva Serroukh che calcia a botta sicura, ma sulla linea di porta salva un avversario. Al 37’ è lo stesso Serroukh a rendersi nuovamente pericoloso con un diagonale che termina di poco fuori. Allo scadere del primo tempo, la squadra di mister Fontana (anche lui espulso, nel corso del match, per proteste) rimane in inferiorità numerica per un cartellino rosso ricevuto da Serroukh. Nella ripresa, gara molto spezzettata e tanti falli con le difese che prevalgono sugli attacchi. Poco da segnalare, se non l’espulsione nel finale di Zito, a causa di un duro intervento ai danni di Barani, che ristabilisce la parità numerica in campo. Il risultato non cambia: è 0-0.

TABELLINO



MODENESE-ARCETANA 0-0



Modenese: Iattoni, Caracci, Posponi, Alicchi (54’ Notari), Lusvarghi, Saetti Baraldi, Tardini, Malverti (58’ Barani), Capasso (65’ Ouattara), Falanelli, Serroukh; A disposizione: Aimi, Manzo, Annovi, Andolina, Riva, Rizki, Notari, Barani, Ouattara; All. Fontana

Arcetana: Giaroli, Caminati (63’ Barbieri), Blotta, Cavazzoli (50’ Leoncelli), Andreoli, Tognetti, Corradini (63’ Zito), Agrillo, Greco, Bernabei, Davitti; A disposizione: Burani, Barbieri, Macca, Valmori, Cavoli, Mammi, Leoncelli, Monti, Zito; All. Pivetti

Ammoniti: Andreoli, Falanelli, Cavazzoli, Blotta, Tognetti

Espulsi: Fontana (mister Modenese), Serroukh, Zito

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017