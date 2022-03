Finale Emilia, modifiche alla circolazione in via Torre Portello e via Andrea Costa.

FINALE EMILIA – Per interventi di sostituzione e rifacimento allacci rete gas metano esistenti con scavo su strada asfaltata, viene adottato un provvedimento di disciplina temporanea della circolazione stradale dal 28 marzo al 2 maggio 2022 in via Torre Portello e via Andrea Costa.

Durante la prima fase dei lavori, è prevista la chiusura totale al traffico veicolare di via Torre Portello, nel tratto compreso tra i civici n. 26 e n. 51/32. I residenti transiteranno a doppio senso di circolazione nel tratto di via Torre Portello aperto e compreso tra i civici n. 36 al n. 51/32.

Verrà anche parzialmente chiusa via Torre Portello nel tratto compreso tra i civici n. 29 e n. 43, i residenti del tratto compreso tra i civici n. 29 e n. 43, transiteranno a senso unico alternato nel suddetto tratto di strada.

Nella seconda fase dei lavori verrà chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto di via Torre Portello compreso tra i civici n. 26 e n. 51/32 angolo via Petocchi, rimarrà accessibile al traffico il tratto di via Torre Portello compreso tra i civici n. 29 e n. 43.

Infine, per la terza fase dei lavori: è prevista la chiusura del traffico di via Torre Portello nel tratto compreso tra i civici n. 29 e n. 43, intersezione con via Andrea Costa. Sarà invece consentito il transito veicolare in via Andrea Costa, direzione via Trento Trieste, e in via Maurizi, direzione via Torre Portello sino al civico n. 18.

Nei tratti di strada indicati verrà istituito un divieto di sosta con rimozione.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017