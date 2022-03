Gorghetto, stop alla circolazione in via Padella per un intervento alla condotta idrica

BOMPORTO – Modifica alla circolazione, a Gorghetto, per un intervento alla condotta idrica. L’Amministrazione comunale di Bomporto informa che da oggi, martedì 22 marzo, verrà interrotta la viabilità in via Padella, nel tratto compreso tra l’incrocio con via per Solara e via Panaria Bassa, per consentire i lavori di rifacimento della condotta idrica principale commissionati da AIMAG. I lavori si svolgeranno nella fascia oraria dalle 8 alle 18, al di fuori della quale la circolazione sarà ripristinata; salvo maltempo e altre condizioni avverse, l’intervento si concluderà venerdì 25 marzo.

