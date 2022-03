La Nuova Aurora di Scortichino veste le maglie del Sassuolo

DI Maurizio Barbieri

SCORTICHINO – Tra le migliaia di calciatori che ogni settimana su tutti i campi di calcio dilettantistici di periferia , sfogano la loro voglia di competere, imitano i loro idoli , sognando di essere protagonisti nei grandi stadi vi sono anche i ragazzi della Nuova Aurora di Scortichino, formazione che milita bel campionato dilettanti di Terza categoria. Da qualche domenica la squadra ha abbandonato i classici colori gialloblu per abbracciare quelli neroverdi del Sassuolo.

In campi non ci sono campioni Berardi, Scamacca, Raspadori, Traorè, Consigli e altri ancora ed in panchina non c’è mister Dionisi ma i vari Rinaldi, Paiola, Boschetti, Natali, Gulmini, Celeghini, Castagnoli, Ghedini, Dall’ Olio, Barbieri, D’Agostino, Costanzelli, Bruschi, Pollastri, Bianchetti, Uner, Tronchese, Adeleke e il mister è Buba Gavioli.

La formazione ferrarese su barcamena tra mille difficoltà economiche , ma grazie alle maglie donate , insieme ad altro materiale sportivo ,per amicizia e solidarietà dal presidente del Sassuolo Rossi , vede domenica dopo domenica i propri ragazzi esaltarsi e migliorare e come i più famosi neroverdi d’Italia , nelle ultime quattro gare ottenere un pareggio e tre vittorie , perché almeno oggi il neroverde del calcio è vincente ed i ragazzi che lo indossano su sono trasformati in piccoli grandi campioni.

“Indosseremo queste maglie fino al termine del campionato – afferma lo storico dirigente Veber Bellodi – sperando che continuino a portarci fortuna. Un grande grazie al Sassuolo e al suo presidente“.

