L’eccellenza della cardiologia clinica e sportiva a convegno a Carpi. A fare gli onori di casa c’è il dottor Stefano Cappelli, a capo dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale di Carpi.

Presso la ormai consueta e prestigiosa sede dell’Auditorium San Rocco a Carpi, avrà luogo i prossimi venerdì 1 e sabato 2 aprile la VII edizione del Congresso di Cardiologia Clinica e Sportiva espressione della Unità Operativa Complessa di Cardiologia (Uoc) diretta dal dottor Stefano Cappelli.

“Siamo grati della fiducia dimostrataci dai nostri relatori, opinion leader internazionali che ci rende orgogliosi del lavoro svolto, premiato anche dalla partecipazione di colleghi cardiologi e medici dello sport, già iscrittisi assai numerosi alla edizione MMXXII del nostro congresso”, commenta il dottor Cappelli.

La Uoc di Cardiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi fornisce assistenza cardiologica a tutta l’area Nord della provincia di Modena per un totale di circa 180 mila abitanti. E’ caratterizzata da elevata capacità diagnostica e dotazione strumentale di II e III livello, come ad esempio la cardio-risonanza magnetica e la TAC-coronarica (quest’ultima metodica sarà operativa a breve).

Accanto alla abituale attività assistenziale, l’unità operativa si caratterizza per due tematiche sulle quali Carpi è struttura di riferimento per tutto il territorio provinciale: la cardiologia Pediatrica e la cardiologia dello Sport.

La cardiologia pediatrica di Carpi

La Cardiologia Pediatrica di Carpi è un centro di riferimento territoriale presente da 10 anni al “Ramazzini di Carpi” che si avvale di cinque cardiologi in possesso del “master in cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva“ conseguito presso l’Università di Bologna. In collaborazione con il reparto di Pediatria diretto dal dottor Francesco Torcetta siamo in grado di seguire piccoli pazienti cardiopatici in regime di ricovero facendo riferimento, per i casi ad alta complessità, al centro cardio-chirurgico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna con cui collaboriamo da molti anni in ambito di rete regionale.

I pazienti saranno poi seguiti nella fase post-operatoria e saranno programmati i relativi follow up a distanza.

Già da diversi anni sono attivi ambulatori settimanali con prestazioni prenotabili presso il Cup dai Pediatri di libera scelta e dedicati sia allo screening che per -controlli clinico-strumentali a distanza (Ecocardiografici ed ECG grafici).

La cardiologia dello sport

La “Cardiologia dello Sport” è il nostro fiore all’occhiello in quanto primo e forse unico esempio a livello nazionale. Trattasi di un servizio che garantisce una costante collaborazione con la “Medicina dello Sport” aziendale ed extraziendale mediante percorsi diagnostico-terapeutici per soggetti che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica in attesa del giudizio di idoneità. All’atleta che ci viene inviato dal Medico dello Sport per sospetta cardiopatia, è garantita una totale presa in carico da parte dei nostri professionisti i quali, avvalendosi anche di indagini strumentali di secondo e terzo livello talora in collaborazione con il servizio di Radiologia diretto dal dottor Raffaele Sansone (RMN-cardiaca, Ecocardiogramma TT e Transesofageo, Test Cardiopolmonare, studio elettrofisiologico) sono in grado di escludere o di confermare qualsiasi patologia di natura cardiaca.

Il congresso di Carpi

Il nostro Congresso “Cardio-Carpi”, è ormai da più di tre lustri un evento di grandissima rilevanza scientifica grazie alla presenza di opinion leader di rilevanza internazionale che accettano il nostro invito a presenziare e relazionare sugli argomenti più “caldi” e controversi del momento.

I lavori del convegno sono spalmati su due giornate.

La prima è dedicata a tematiche di cardiologia clinica, vengono cioè trattati gli argomenti che si ritrovano quotidianamente nella attività pratica di un reparto di cardiologia e che affliggono la stragrande maggioranza dei pazienti afferenti alla nostra struttura ospedaliera e ai nostri ambulatori divisionali. Tale parte di congresso è tenuta in collaborazione con ARCA, (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), la società scientifica che raccoglie i cardiologi che espletano la propria attività prevalentemente in regime extra-degenziale. La mia unità operativa conta ben due esponenti (su un totale di 7) nel Direttivo Regionale di ARCA, il sottoscritto e il dottor Patrizi.

La seconda giornata viene invece dedicata a tematiche di cardiologia sportiva ed il programma è redatto in stretta collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport) di cui il mio collaboratore, dottor Patrizi, è attualmente vice presidente Nazionale. La SIC Sport ha una storia ormai più che quarantennale e al nostro congresso prenderà parte, tenendo una lettura magistrale, il professor Zeppilli, socio fondatore di tale società e già ordinario di Medicina dello Sport al Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nonché Direttore del Settore Medico della Federcalcio e Responsabile Sanitario della Nazionale di Calcio.

L’altra lettura magistrale del Congresso sarà tenuta dal professor Pelliccia dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport del CONI all’Acqua Acetosa a Roma, che è il primo nome estensore delle Linee Guida Europee sulla Cardiologia Sportiva.

