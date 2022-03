“Leggiamo note suoniamo parole”, tre incontri a San Felice da marzo a maggio

SAN FELICE – Continuano, presso le biblioteche del Sistema bibliotecario Area Nord, gli incontri rivolti a bambini e famiglie, “Leggiamo note suoniamo parole”, nell’ambito del progetto Nati per Leggere – Nati per la Musica, a cura degli esperti della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Il ciclo primaverile di narrazioni a San Felice prevede tre incontri presso la Biblioteca Comunale, in Via Campi 41/b:

– Sabato 19 marzo, ore 10.30 a cura di Claudia Franciosi, per bambini dai 3 ai 6 anni : Papà, mi prendi la luna, per favore? Narrazione in occasione della Festa del Papà;

– Sabato 9 aprile: primo turno, ore 10, per bambini dai 12 ai 24 mesi, secondo turno, ore 11, per bambini dai 24 ai 36 mesi a cura di Francesca Fantoni;

– Sabato 7 maggio, ore 10.30 a cura di Valentina Iodice, per bambini dai 3 ai 6 anni.

Accesso consentito su prenotazione secondo le normative anti-Covid in vigore. Informazioni e iscrizioni presso Biblioteca Comunale, tel. 0535 86391, 0535 86392. E-mail biblioteca@comunesanfelice.net.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017