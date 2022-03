Medolla, un cartellone per la pace dai bambini della scuola dell’infanzia Rock No War

MEDOLLA – Anche i bambini della scuola dell’infanzia Rock No War di Medolla si sono attivati contro la guerra in atto tra Ucraina e Russia. Infatti, restando fedeli al nome della propria scuola, le bambine e i bambini hanno realizzato un cartellone per la pace, con al centro un mondo variopinto e delle sagome di bambini di vari colori che fanno un girotondo intorno al globo. Il lavoro contiene i colori della pace e indica la possibilità di una convivenza pacifica tra i popoli. È un grande messaggio di speranza, soprattutto perché realizzato dai bambini che rappresentano il futuro. Il lavoro realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia Rock No War di Medolla è stato consegnato al sindaco Alberto Calciolari e all’assessora Graziella Zacchini. Anche questo è stato un gesto simbolico rilevante, come se i piccoli cittadini di Medolla avessero voluto consegnare alla politica e alle istituzioni locali il messaggio di pace, in modo che tutti siano impegnati a lavorare per un mondo senza guerra, No War appunto. Questo impegno assume un’importanza ancora maggiore in una provincia, come quella di Modena che, in queste ore, sta accogliendo profughi in fuga dall’Ucraina.

