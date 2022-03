Mirandola, il dottor Murgia lascia Pneumologia: il saluto del sindaco

“Il mio sentito ringraziamento al dottor Rodolfo Murgia per il prezioso contributo offerto alla comunità mirandolese attraverso il lavoro svolto in questi anni difficili, quasi due per la precisione, presso il reparto di Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola”- parte da qui il saluto del sindaco di Mirandola Alberto Greco al dottor Rodolfo Murgia che- dal 1 aprile- lascerà la direzione del reparto di Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca per iniziare una nuova esperienza professionale in un’altra azienda sanitaria fuori regione.

“Il periodo caratterizzato dalla pandemia – afferma il sindaco – non ha di certo facilitato l’instaurarsi di un rapporto che avrebbe potuto, in un altro momento, essere collaborativo e proficuo. Ciò non sminuisce però, la stima che ho maturato nei suoi confronti per aver diretto sapientemente e con professionalità un reparto, quello di Pneumologia: fiore all’occhiello da sempre, oltre che orgoglio dell’ospedale mirandolese. Oltretutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che ancora stiamo vivendo”.

“Una stima accresciuta di giorno in giorno: in particolare per le tante testimonianze che, mirandolesi e non, mi hanno riportato. Dimostrazioni di ringraziamento per quanto il dottor Murgia è stato in grado di fare per loro”.

“Nel ringraziarlo nuovamente, auguro per il suo futuro- professionale e non- nuove soddisfazioni”- conclude il sindaco Greco.