Nonantola è pronta per la Gran Premio Giacobazzi: tutte le modifiche alla viabilità

NONANTOLA- Domenica 13 marzo 2022 torna a Nonantola il Gran Premio Giacobazzi – Trofeo Città di Nonantola: il tradizionale appuntamento ciclistico nel paese dell’Abbazia, tornato lo scorso ottobre dopo 22 anni di assenza.

Il promotore della manifestazione Armando Tosatti e l’Amministrazione comunale nel 2022 hanno voluto riportare la gara a Nonantola nel mese di marzo.

La competizione

La partenza della gara ciclistica, patrocinata dal Comune di Nonantola, è prevista alle 13.30.

La competizione, riservata agli atleti della categoria under 23 Elite, come da tradizione si svolgerà sul classico circuito (Nonantola, Redù, Via Larga, Nonantola) da ripetere 13 volte per un totale di 123 chilometri.

Ai nastri di partenza ci saranno anche due atleti ucraini e Francesco Lamon, medaglia d’oro nel ciclismo su pista e inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’organizzazione tecnica è affidata alla US Formiginese guidata da Franco Machì (direttore di corsa) oltre alla preziosa, e indispensabile, collaborazione di tutto il volontariato e associazionismo nonantolano.

La pedalata ecologica “non agonistica”

Alle 9 .30, con partenza da piazza Gramsci, ci sarà poi la pedalata ecologica non competitiva “Gira la ruota” .

L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Nonantola, si svolge sul tracciato della gara ed è aperto a tutti (età minima di partecipazione 6 anni).

Modifiche della viabilità in occasione del Gran Premio Giacobazzi

Domenica 13 Marzo 2022, in occasione della competizione ciclistica professionistica verrà sospesa la circolazione – su entrambi i sensi di marcia – a partire dalle ore 12 e fino alle ore 18.30 sulle seguenti strade :