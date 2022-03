Novi, 16enne investita da un autocarro alla fermata dell’autobus

NOVI DI MODENA – E’ accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 3 marzo: una ragazza di 16 anni di Novi di Modena è stata investita da un autocarro, mentre si trovava alla fermata dell’autobus sulla Statale Romana Nord, all’angolo con via Buonarroti. La giovane, riporta la “Gazzetta di Modena”, stava camminando, quando è stata investita dall’autocarro: la ragazza, cosciente dopo l’incidente, ora si troverebbe in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata trasportata dall’elisoccorso. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta, per i rilievi e per ricostruire i fatti, la Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine

