Novi, nuovo attraversamento pedonale per collegare la ciclabile di via Don Minzoni con via Remesina

NOVI DI MODENA – Un’iniziativa per favorire gli spostamenti pedonali e ciclabili, per mettere al centro della mobilità le persone, anziché le auto. Il Comune di Novi di Modena ha aderito al progetto Bike to work, promosso dalla regione Emilia-Romagna, partecipando e risultando tra i comuni aggiudicatari di un bando regionale che prevede l’erogazione di contributi a sostegno di questi interventi. L’intervento che verrà effettuato nel Comune di Novi di Modena riguarda l’istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell’incrocio sulla S.P.8, via Remesina e via Don Minzoni, per collegare la pista ciclopedonale di via Don Minzoni con via Remesina.

Verranno realizzate isole destinate a pedoni e ciclisti, con apposita segnaletica verticale e orizzontale, opere per l’illuminazione e altre opere di corredo. La regolazione dell’attraversamento pedonale avverrà con un impianto semaforico a chiamata e segnale acustico per non vedenti. Il semaforo sarà normalmente lampeggiante in colore arancione per evidenziare l’attraversamento. L’obiettivo è quello di dare continuità alla viabilità ciclopedonale già esistente e costituire un asse di collegamento ciclabile da Novi verso il Comune di Carpi. Una nuova iniziativa che si inserisce nel percorso di realizzazione di una mobilità sostenibile, che non si limita alla zona urbana ma si amplia anche in aree extraurbane. Un modo per incentivare i trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola e per favorire il cicloturismo. Consentendo allo stesso tempo una importante riduzione degli inquinanti in atmosfera, per la tutela della qualità dell’aria, della salute delle persone e dell’ambiente.

