CONCORDIA SUL SECCHIA – Per la mensa 12 euro ai dirigenti e 7,5 a tutti gli altri: in Cpl Concordia è sciopero. I sindacati Fiom Cgil e Fillea Cgil dopo non esser riusciti a trovare una mediazione con la cooperativa concordiese per un accordo condiviso sulla questione ticket mensa, ultimo tassello del contratto aziendale, proclamano lo stato di agitazione in Cpl Concordia.Le organizzazioni sindacali e la rsu dopo un passaggio assembleare per le sedi della Cpl in tutto il territorio nazionale hanno proclamato lo stato di agitazione nazionale: ogni territorio in autonomia metterà in campo forme di lotta a pacchetto di ore di sciopero anche in assemblea.