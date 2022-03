Prima Categoria: pari a reti bianche tra Masone e Ravarino

di Simone Guandalini – Finisce con un pareggio a reti inviolate, che tutto sommato può essere interpretato in ottica positiva dal Ravarino, la gara, valida per la diciassettesima giornata del Girone D di Prima Categoria, sul campo del Masone sesto in classifica. Con il pareggio conquistato in trasferta, il secondo consecutivo senza segnare, dopo quello arrivato in casa contro la Falkgalileo la scorsa settimana, il Ravarino, infatti, conferma il terzo posto in classifica e non perde punti sulle rivali. Anche il Reggiolo, secondo a +1 sul Ravarino, infatti, viene fermato sul pari dalla Madonnina Calcio (1-1), mentre per United Carpi e Polisportiva Virtus Correggio, rispettivamente quarto e quinta in classifica, arrivano due sconfitte contro Galeazza (2-0) e Virtus Cibeno (1-3).

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 17:

Galeazza – United Carpi 2-0

Madonnina Calcio – Reggiolo 1-1

Masone – Ravarino 0-0

Polisportiva Virtus Correggio – Virtus Cibeno 1-3

Polivalente San Damaso – Atletic Cdr Mutina 1-1

Sammartinese – Real Terre&Acqua 2-0

Riposa: Falkgalileo

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 41*

Reggiolo 29

Ravarino 28

United Carpi 27

Polisportiva Virtus Correggio 25

Masone 24*

Galeazza 23

Madonnina Calcio 22

Polivalente San Damaso 20*

Sammartinese 20

Virtus Cibeno 16

Falkgalileo 9*

Real Terre&Acqua 2

*una partite in meno

