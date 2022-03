Promozione: La Pieve Nonantola a Polinago, scontro diretto contro il Casumaro per la Solierese

di Simone Guandalini – Tornano in campo tra l’anticipo di sabato 12 e domenica 13 marzo le squadre impegnate nel Girone C di Promozione: in programma la 18esima giornata di campionato. La capolista La Pieve Nonantola, fermata sull’1-1, nell’ultimo match, dal Cavezzo, ma comunque a +17 sul secondo posto occupato dal Ganaceto, farà visita al Polinago nella seconda trasferta consecutiva. Il Cavezzo, reduce dal ko per 3-1 proprio contro il Polinago nel recupero della 16esima giornata, disputatosi mercoledì 9 marzo, cercherà il riscatto in trasferta, sul campo del Persiceto 85, che occupa, insieme alla Centese, l’ultima posizione della classifica. Virtus Camposanto e Quarantolese, terze a pari merito a quota 25 punti (uno in più del Cavezzo quinto), saranno impegnate rispettivamente sul campo del Castelnuovo e, in casa, contro il Fiorano: la Quarantolese punta a dare continuità alla vittoria esterna contro il Casumaro, mentre la Virtus Camposanto cerca il successo dopo due pareggi consecutivi. Nelle zone basse della classifica, infine, delicato scontro diretto casalingo per la Solierese, che ospiterà allo stadio Stefanini il Casumaro, che sopravanza di soli due punti, con una partita disputata in più, la formazione gialloblù in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 18:

Sabato 12 marzo, ore 15:

Ganaceto – Atletico Spm Calcio

Domenica 13 marzo, ore 14.30:

Castelnuovo – Virtus Camposanto

Persiceto 85 – Cavezzo

Polinago – La Pieve Nonantola

Quarantolese – Fiorano

Solierese – Casumaro

Riposa: Centese Calcio

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 43

Ganaceto 26*

Virtus Camposanto 25

Quarantolese 25

Cavezzo 24*

Polinago 23

Castelnuovo 21

Fiorano 17*

Casumaro 17

Atletico Spm Calcio 16

Solierese 15*

Persiceto 85 14

Centese Calcio 14

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017