San Possidonio, il sindaco Carlo Casari schiaffeggiato in Comune da un residente

SAN POSSIDONIO- Una vera e propria aggressione quella subita dal sindaco Carlo Casari, lo scorso martedì, al Comune di San Possidonio.

Intorno alle ore 18 un residente di San Possidonio, già noto per il suo carattere fumantino, si sarebbe presentato in Municipio cominciando a sbraitare con veemenza- il motivo resta ancora oggi sconosciuto- contro alcuni dipendenti comunali.

Il sindaco Carlo Casari- che proprio in quel momento stava uscendo dal Municipio- attirato dalle urla dell’uomo avrebbe deciso di fermarsi e capire le ragioni della discussione. L’aggressione è stata fulminea e, all’improvviso, l’uomo avrebbe aggredito il primo cittadino con uno schiaffo al volto: provocando al sindaco una ferita allo zigomo. Medicata, poco dopo, al pronto soccorso.

Fortunatamente i presenti sono riusciti ad allontanare l’aggressore: che è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Concordia.

A seguito del grave episodio è intervenuto, a sostegno di Carlo Casari, il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei: “Sono allibito. Ho letto con sgomento dell’aggressione al sindaco di San Possidonio Carlo Casari. Da amministratore so bene quanto impegno occorra per occuparsi, ogni giorno, del bene della propria comunità di cittadini e resto allibito leggendo quello che è accaduto. Un cittadino ha il pieno diritto di esprimere il proprio pensiero, il proprio dissenso e non voglio entrare nel merito delle cause che hanno scatenato l’aggressore- ha scritto Tomei sulla pagina Facebook di Casari- ma il ricorso alla violenza, sia verbale che fisica, va condannato in ogni sua espressione e con ogni mezzo”.

