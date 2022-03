Scappa gettando via dosi di stupefacente: inseguito e arrestato

MODENA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 19 anni, per il reato di detenzione ai fini di spacci di sostanza stupefacente. Gli agenti, in servizio di pattugliamento in centro città, a Modena, nel transitare in viale Storchi hanno notato il giovane, che alla vista della Polizia, si è dato a precipitosa fuga nel chiaro intento di eludere un eventuale controllo. Inseguito dagli operatori, è stato definitivamente bloccato in piazza Cittadella. Durante la corsa si è disfatto, lanciandoli a terra, di alcuni involucri in cellophane, risultati contenere sostanza stupefacente del tipo hashish, come accertato da prova narcotest successiva. A seguito di perquisizione, sono state rinvenute ulteriori dosi di hashish, pronte per essere cedute. Complessivamente sono stati sequestrati a suo carico 40,7 grammi di stupefacente. La posizione sul territorio nazionale del giovane, che risulta titolare di un permesso di soggiorno scaduto, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

