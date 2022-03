“Story tellers”: dopo il primo album la music band “made in Bassa” sbarca al Sanremo Rock

Primo album per la band musicale della Bassa modenese Story Tellers: si intitola “Anime nel caos” ed è uscito lo scorso 9 gennaio 2022.

Un album fuori dagli schemi classici con sonorità varie e molto diverse tra di loro: l’album è stato registrato e mixato al Music Inside a Rovereto.

Ma c’è altra “carne al fuoco” per i tre musicisti “made in Bassa” come l’imminente partecipazione al Sanremo Rock: il festival seguito dai più importanti produttori, editori, manager e pionieri delle industrie discografiche del paese.

Ma chi sono gli Story Tellers?

Pasquale Gentile (cantante e chitarrista): un’esperienza musicale, prima degli Story Tellers, più incentrata sul cantautorato: “Ma grazie agli altri componenti della band mi sono pian piano cimentato con canzoni molto più rock. E di questo ne sono profondamente contento, perchè ho potuto sperimentare un nuovo modo di cantare e, soprattutto, una verve totalmente diversa dal passato- spiega il musicista- Sanremo rock per noi è

un sogno che si realizza, ma anche una grande opportunità per farci conoscere da un pubblico più vasto”.

Riccardo Garifi (batterista): dopo tante esperienze con band metal il suo stile musicale era abbastanza delineato ma, grazie agli Story Tellers, è riuscito a sperimentare anche generi diversi come il rock e il pop ricercando nuovi groove adatti alle canzoni. “Questo mi ha fatto crescere tanto- racconta Riccardo- Ringrazio Pasquale e Salvatore che mi hanno aiutato in questo percorso che, tra tanti cambi di formazione e momenti bui (pandemia), non è stato semplice. Adesso abbiamo tanta voglia di scrivere nuovi pezzi e non vediamo l’ora di partecipare a Sanremo rock per aggiungere un altro importante

tassello al nostro viaggio”.

Salvatore Varnaccia (chitarra solista): un percorso musicale che inizia negli anni 90, quando a spopolare era il grunge dei Nirvana. “Un gruppo dal quale traggo le mie prime ispirazioni musicali, fino ad arrivare al genere degli Story Tellers- dice Salvatore- In realtà non ci piace essere ingabbiati in un genere, perché siamo degli spiriti liberi”.

Ad accompagnare gli Story tellers alla finale regionale di Sanremo rock ci sarà Daniele Andinetti, al basso.

