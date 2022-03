Strage sabato sera, supera la seconda notte in Terapia intensiva il ragazzo di Bastiglia sopravvissuto all’incidente

BASTIGLIA – Ha superato la seconda notte all’ospedale di Baggiovara Matteo N., ragazzo 20enne di Bastiglia, unico sopravvissuto del tragico incidente che nella prima mattina di domenica 13 marzo è stato causa della morte dei 19enni Ahmed Assiri e Fabio Cavazzuti. Il giovane, dopo essere stato operato d’urgenza, in seguito al trauma cranico e ai diversi traumi toracici e scheletrici riportati, si trova ora in condizioni critiche, ma stabili, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara. È in prognosi riservata sotto stretta osservazione medica.

Intanto, a Bastiglia si è svolta nella giornata di ieri, 14 marzo, una commemorazione molto partecipata in memoria dei due ragazzi che hanno perso la vita nel terribile incidente: lanterne cinesi sono state liberate in aria in ricordo di Ahmed Assiri e Fabio Cavazzuti. Gli amici di Ahmed Assiri, inoltre, hanno organizzato una colletta per aiutare la famiglia del ragazzo a sostenere i costi per il rimpatrio della salma in Marocco, dove la famiglia del giovane ha deciso che saranno eseguite le esequie.

