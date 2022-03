Strage del sabato sera, è stabile in Terapia intensiva l’unico ragazzo di Bastiglia sopravvissuto

Strage del sabato sera, è in condizioni stabili il terzo ragazzo di Bastiglia coinvolto nel tragico incidente dove hanno perso la vita Ahmed Assiri e Fabio Cavazzuti. L’amico che viaggiava sulla Polo Volkswagen coinvolta nell’incidente, Matteo N., era stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco in condizioni disperate, ma vivo.

Il 20enne ha riportato un trauma cranico, diversi traumi toracici e scheletrici. Trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Baggiovara, è stato operato domenica mattina stessa.

È in prognosi riservata sotto stretta osservazione medica. Le notizie che arrivano dall’ospedale lunedì mattina fanno sapere che il ragazzo ha passato la notte e ora Matteo è in condizioni stabili ricoverato in Terapia Intensiva, in lotta tra la vita e la morte.

LA STRAGE DEL SABATO, SERA, DUE RAGAZZI MORTI, UNO IN GRAVI CONDIZIONI

Tutto è accaduto sullo svincolo della tangenziale di Modena alla fine di una bella serata tra amici in discoteca al Kyi, in zona Baggiovara. La comitiva era ampia, gli amici si erano visti qualche ora prima al parcheggio del cinema Victoria dove avevano lasciato le auto per poi andare con meno mezzi possibili in discoteca. Finita la serata, ormai alle prime luci dell’alba, alle 6, i ragazzi stavano raggiungendo il parcheggio, erano arrivati allo svincolo dell’uscita 10 della tangenziale Pirandello e stavano uscendo, e qui è avvenuta la tragedia. La loro Polo, per cause tutte da accertare, ma non ci sono altri mezzi coinvolti, è uscita con impeto fuori strada. L’impatto contro un albero è stato micidiale, e sono morti sul colpo sia Ahmed che era alla guida che l’amico Fabio che gli sedeva a fianco. Matteo, che era dietro, ha ricevuto lesioni gravissime.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia municipale di Modena.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli amici che li aspettavano al parcheggio, e che hanno più volte provato a chiamare. Hanno ripercorso la strada finchè alle 7.30 un testimone ha dato l’allarme vedendo tra i rami degli alberi la carcassa della Polo. Tra i primi ad accorrere anche il padre di uno dei ragazzi morti. Rimasto sveglio e preoccupato che non stesse facendo rientro a casa, dopo averlo sentito al telefono appena uscito dalla discoteca, non avendo più notizie ha preso la sua auto e dalla Bassa era partito alla ricerca del figlio.

