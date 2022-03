Bastiglia, lanterne cinesi in cielo in memoria di Ahmed Assiri e Fabio Cavazzuti

BASTIGLIA – Si è svolta nella serata di ieri, lunedì 14 marzo, a Bastiglia, la commemorazione in memoria di Ahmed Assiri e Fabio Cavazzuti, giovani di 19 anni di Bastiglia e di Staggia di San Prospero, scomparsi alle prime luci dell’alba di domenica, a causa di un incidente stradale. Nel corso della commemorazione, segnata dalla grande partecipazione della cittadinanza, ancora scossa dalla terribile tragedia, sono state liberate in aria diverse lanterne cinesi in memoria dei due giovani. Gli amici di Ahmed Assiri, inoltre, hanno organizzato una colletta per aiutare la famiglia del ragazzo a sostenere i costi per il rimpatrio della salma in Marocco, dove la famiglia del giovane ha deciso che vengano eseguite le esequie.

