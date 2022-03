Prima Adam, poi Giulia. Ora Ahmed e Fabio: il destino si accanisce sui ragazzi di Bastiglia. A mettere in fila i più drammatici eventi degli ultimi mesi nella Bassa si vede che il centro cade su Bastiglia.

Quattro giovanissimi, la generazione più bella, non ci sono più. Le cause sono diverse, il dramma delle famiglie e della piccola comunità è lo stesso.

Il primo è stato Adam Doussad, il giovane di 14 anni morto dopo un tuffo in piscina quest’estate. Il ragazzino, matricola del Luosi a Mirandola, nel giugno scorso era partito da Bastiglia per andare con gli amici in piscina al Casanova di Camposanto. Era stato trovato esanime in acqua. Dopo che si era tuffato non era più riemerso, colpito da una sindrome da annegamento , e i bagnini che hanno visto il corpo galleggiare hanno subito prestato il primo soccorso. Poi, tra lo sconcerto generale dei tanti bagnanti, era arrivato l’elicottero nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo non ce l’ha fatta. Adam non si è mai più ripreso.