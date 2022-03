Terza Categoria: scontro diretto tra Virtus Mandrio e Limidi, Medolla sul campo della Cortilese

di Simone Guandalini – Dopo l’importantissimo successo casalingo contro la Virtus Mandrio, che è valso il sorpasso in vetta alla classifica del Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Medolla affronterà in trasferta, nella 18esima giornata di campionato, la Cortilese ottava. Il turno è sulla carta favorevole per la squadra di bomber Bugneac, visto che il calendario mette di fronte le due inseguitrici Virtus Mandrio e Limidi: per la formazione solierese, al momento terza, è l’occasione per accorciare sul secondo posto, distante cinque punti. Nelle zone basse della classifica, invece, impegni casalinghi per Concordia e Novese, impegnate davanti al proprio pubblico contro Gino Nasi e Reno Centese. Turno di riposo per la Robur La Pieve.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 18 (domenica 13 marzo):

Concordia Calcio – Gino Nasi

Cortilese – Medolla

Novese – Reno Centese

Old Invicta – Circolo Rinascita

Polisportiva Cognentese – Nuova Aurora

Virtus Mandrio – Centro Polivalente Limidi

Riposa: Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 45

Virtus Mandrio 43

Centro Polivalente Limidi 38

Circolo Rinascita 27

Gino Nasi 21*

Polisportiva Cognentese 21*

Nuova Aurora 21

Cortilese 19

Reno Centese 18*

Robur La Pieve 15

Novese 14

Concordia Calcio 9

Old Invicta 6*

*una partita in meno

