Ubriaco alla guida di un autoarticolato sulla A1: bloccato dalla stradale

MODENA- La polizia stradale di Modena ha denunciato in stato di libertà un uomo italiano di 44 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l: con l’aggravante di aver commesso il fatto quale conducente professionale di veicolo trasporto merci.

Nel pomeriggio di venerdì 25 marzo 2022, una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Modena Nord, impegnata in servizi di controllo autostradale sulla tratta A1 tra Reggio Emilia e Modena, ha intercettato un autoarticolato il cui conducente- in modo estremamente pericoloso, anche in relazione alle condizioni di traffico intenso- sbandava pericolosamente tra le tre corsie di marcia e la corsia di emergenza.

L’episodio era stato anche segnalato al Centro operativo autostradale (C.O.A.) di Bologna da diversi automobilisti in transito.

Nonostante gli agenti intimassero l’arresto del mezzo, il conducente non accennava a fermarsi: a quel punto è stato necessario richiedere l’intervento in ausilio di altri tre equipaggi, al fine di non pregiudicare l’incolumità degli automobilisti in transito. Soprattutto considerando l’ingente massa dell’autoarticolato (con un peso complessivo a pieno carico di 44 tonnellate).

Le quattro pattuglie hanno così predisposto un dispositivo cd. di “Safety car” per isolare il mezzo pesante dal restante traffico: riuscendo a bloccare il mezzo in condizioni di sicurezza.

Sottoposto a prova alcotest, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di 1.79 g/l al primo controllo e di 1.84 g/l al secondo.