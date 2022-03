Ucraina, raccolta beni prima necessità anche a Nonantola

BASTIGLIA, RAVARINO, NONANTOLA- Il 3 marzo, a Nonantola, è stato istituito il punto di raccolta (ai capannoni di via Valluzza 3, ingresso posteriore) per aiutare il popolo ucraino e raccogliere quanto più materiale possibile.

La raccolta- organizzata dall’ Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara ODV, è aperta a qualsiasi bene possa rivelarsi utile in questo momento: farmaci, materiale sanitario, latte in polvere ma anche coperte e termocoperte, lenzuola e materassini gonfiabili. Fatta eccezione per cibo e indumenti.