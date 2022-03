Una linea telefonica per i cittadini ucraini dell’Unione del Sorbara che ospitano connazionali in fuga

L’Unione dei Comuni del Sorbara rende noto di avere istituito un numero telefonico a cui possono rivolgersi i cittadini ucraini domiciliati o residenti nel territorio dell’Unione, che intendono ospitare loro connazionali in fuga dalla guerra in corso nel proprio paese. Il numero a cui è possibile rivolgersi per assistenza ed eventuali necessità sanitarie è: 059 959244.

