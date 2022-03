Venerdì intenso per le forze dell’ordine: furti, risse e posti di blocco

MODENA- La giornata densa di interventi, per la polizia di Stato, è cominciata alle 5.30 di venerdì 25 marzo: in via Emilia Est, a Modena. Una pattuglia è infatti intervenuta a seguito di una rissa, scoppiata tra sei giovani all’interno di un bar. Gli agenti della squadra volante della questura di Modena hanno, in prima battuta, identificato due giovani stranieri- rispettivamente di 20 e 23 anni- con evidenti escoriazioni al volto. I due hanno poi raccontato della rissa scoppiata con altri due ragazzi. Motivo della lite alcune offese indirizzate alle fidanzate dei primi due.

Nello stesso momento una seconda volante ha intercettato altri due giovani coinvolti – un 38enne e un 39enne italiani- anch’essi con escoriazioni e graffi.

L’intervento sul posto da parte delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno poi proceduto al deferimento in stato di libertà di 6 persone: tra le quali 2 ragazze di 18 e 20 anni, che avevano partecipato attivamente alla rissa scagliando sedie e tavoli presenti nel locale.

Sempre alle prime luci dell’alba, la squadra mobile ha poi tratto in arresto un cittadino italiano di 37 anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena. Il giovane doveva espiare la pena di 3 anni, 4 mesi e 29 giorni di reclusione per numerosi reati predatori consumati nel modenese: tra i quali furti con strappo e rapine in abitazione.

Sempre venerdì 25, ma nel pomeriggio, ennesima denuncia da parte delle forze dell’ordine ai danni di una donna italiana di 52 anni sorpresa, dalla vigilanza del centro commerciale in zona Crocetta, ad utilizzare le “casse fai da te” la donna scansionando solo alcuni prodotti per un valore di 15 euro: a fronte dei 93 euro dovuti.

L’attività della polizia di Stato è continuata in serata con servizi straordinari di prevenzione e repressione dei furti in abitazione.

I controlli, diretti dal sostituto commissario dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico, hanno visto l’impiego della squadra volante e del Reparto prevenzione crimine. Numerosi i posti di controllo in zona Buona Pastore: in particolare in piazza Manzoni, in via Sassi, via Pastrengo e via Vignolese.

34 i veicoli controllati e 53 le persone identificate tra le quali un’automobilista straniera, sanzionata poiché al volante con patente non valida sul territorio nazionale.

Poco dopo la mezzanotte, infine, una volante è intervenuta in soccorso di un giovane che stava procedendo, a piedi, sulla tangenziale: tra le uscite 3 e 5.

Sono stati gli automobilisti in transito a segnalare l’episodio alla centrale operativa. Il giovane è stato messo in sicurezza e riaccompagnato in città.

