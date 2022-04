25 aprile a Concordia: in arrivo la festa dei fiori e della libertà

CONCORDIA- Dopo due edizioni cancellate a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, l’Amministrazione comunale di Concordia annuncia-con grande entusiasmo- il ritorno, lunedì 25 aprile, di Concordia in fiore.

Gli uffici comunali stanno procedendo in questi giorni con gli adempimenti tecnici e il programma è ancora in corso di definizione. Ma l’Amministrazione concordiese annuncia già che la tradizionale mostra mercato del florovivaismo porterà nel centro storico di Concordia numerosi espositori e bancarelle con piante, fiori, attrezzature e arredi per il giardinaggio.

Una bella giornata di fiori, ripartenza e rinascita.

