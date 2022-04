Associazione volontari ospedalieri: al via il corso di formazione

CARPI- Dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, l’Associazione volontari ospedalieri di Carpi riprende i corsi di formazione per i nuovi volontari e di aggiornamento per i volontari in servizio.

Nel periodo della pandemia- non avendo potuto svolgere il servizio storico di sostegno, aiuto e compagnia ai degenti nei reparti dell’ ospedale- le volontarie e i volontari dell’Associazione volontari ospedalieri, si sono resi disponibili all’accoglienza dei varchi vaccinali e all’ ospedale di Carpi . Il fermo dell’ attività in corsia, non ha impedito l’arrivo di nuovi potenziali volontari. Ad oggi, gli iscritti sono 77 fra i quali, 18 giovanissimi ragazzi e ragazze che accompagnati da un tutor hanno partecipato al servizio di accoglienza e sono in attesa di frequentare il corso per prepararsi al servizio in corsia che auspichiamo, possa riprendere dopo Pasqua. Il 36° Corso, prevede 6 incontri, uno per settimana, che si svolgeranno dalle 20:45 alle22:30 – c/o la Casa del Volontariato di Carpi , in via Peruzzi 22 – nella sala 47, del secondo piano. Saranno tutti incontri con temi e relatori di grande interesse. Questo il programma: martedi 12 aprile si inizia con il primo incontro che prevede la presenza del dottor Alberto Bellelli sindaco di Carpi, per i saluti inaugurali e l’ intervento dell’ ingegnere Stefano Bagnoli- presidente di AVO Correggio- che interverrà sul tema “ A.V.O. : chi siamo “ – Storia, Valori, Servizi, Organizzazione.

Mercoledì 20 aprile il dottor Francesco Casulli direttore sanitario, il dottor Fabrizio Turrini di Medicina interna e la dottoressa Lorella Rossetti coordinatrice di Medicina 1, la dottoressa Monica Grossi. responabile dell' Igène ospedaliera e il dottor Giovanni Andreoli, vice direttore sanitario, svilupperanno il tema "Reparti e servizi attivi – Norme d' igiène e rischi sanitari all' Ospedale Ramazzini di Carpi"

Mercoledi 27 aprile il dottor Andrea Menozzi, psicologo dello sport e docente all'università di Parma interverrà sul tema " Da Gruppo a Squadra"

Mercoledi 4 maggio la dottoressa Maria Silvia Cabri, giornalista, intervisterà suor Angela Bertelli, missionaria e infermiera e suor Daniela Boer, assistente religiosa presso l’ ospedale di Carpi sul tema: “Riflessioni e considerazioni post pandemia”.

Mercoledi 11 maggio d on Carlo Malavasi, parroco della parrocchia del Corpus Domini di Carpi, svilupperà un dialogo sul tema “Prendiamoci cura di soffre – La malattia come opportunità di rinascita”.ù

Mercoledi 18 maggio chiuderanno la serie di incontri la dottoressa Stefania Ascari, direttrice del Distretto dell’ Ospedale di Carpi e la dottoressa Tamara Calzolari, assessora alla Sanità del comune di Carpi sul tema: “ La sanità a Carpi – attualità, prospettive, opportunità e telemedicina”

Per far conoscere l’iniziativa e l’associazione, i volontari e le volontarie AVO, nei fine settimana dal 2 aprile al 24 aprile, saranno presenti a Carpi in piazza Martiri alle 15 con un banchetto informativo .

il Corso è gratuito ed aperto a tutti i volontari, ai tirocinanti e a tutti coloro che sentono il bisogno di aiutare il prossimo, diventando volontario AVO.

Per informazioni ed iscrizioni: 059/659432 oppure all’ indirizzo: avocarpi@gmail.com

