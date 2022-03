Caro- acqua: una dura stangata per gli agricoltori di Carpi e Novi

“Due rate semestrali a distanza di 4 mesi. Nuovo duro colpo per gli agricoltori”.

A raccogliere la protesta degli agricoltori che lamentano la scarsa attenzione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale-che serve, nel modenese, i comuni di Carpi e Novi- sono i consiglieri Marzia Diacci (consigliera comunale di Novi per la lista civica “NOI”) e Antonio Platis (consigliere provinciale FI): rispettivamente a Novi e in provincia.

“Per irrigare i campi la quota annuale è estremamente alta e l’aver fissato una prima scadenza a metà maggio e la seconda a metà settembre è insostenibile nel contesto attuale. Basti pensare al gasolio agricolo schizzato a 1,40 euro. Diversi consorzi di bonifica, ma in generale tutte le rateizzazioni, prevedono diversi mesi tra una quota e l’altra: mentre qui la distanza è di appena 4 mesi- spiegano Diacci e Platis- Dopo una pandemia e con la guerra in Europa, non possiamo chiedere agli agricoltori uno sforzo ulteriore. Non ci sono le condizioni e quindi è necessario intervenire per ammortizzare e dilazionale le quote. Il 15 maggio, prima scadenza, si avvicina e c’è tempo per affrontare la questione con buonsenso. Questo tema finirà anche sul tavolo della Provincia nei prossimi giorni”.