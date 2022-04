Cinquecento nuovi alberi per le scuole di Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA E SAN POSSIDONIO – Cinquecento nuovi alberi per le scuole di Concordia. Sono quelli inaugurati in occasione dell’Earth day, la Giornata della Terra che cade proprio in questi giorni.

La nuova foresta, proprio alle spalle della scuola media, vicino al parco giochi pubblico, nel distretto scolastico post sisma, fa parte del più vasto progetto voluto dalla multiservizi dell’energia Cpl Concordia che ha messo a dimora in tutta Italia duemila nuove piante. In zona, oltre che alla scuola Concordia e in via Valdisole a Fossa, ne sono state impiantate anche a San Possidonio, in località Ponte Rovere.

In particolare l’intervento vicino alle scuole di Concordia ha necessitato inizialmente di una bonifica del terreno da rottami edili, a cui ha fatto seguito la messa a dimora delle piante che contribuiranno a rendere maggiormente fruibile tale spazio.

I benefici saranno molteplici: incrementando la superficie boscata si favorisce infatti la mitigazione delle emissioni inquinanti e delle alte temperature estive, contribuendo, allo stesso tempo, alla salvaguardia e all’incremento delle biodiversità locali.

Proprio questi sono stati i temi dei riflessione su cui sono stati coinvolti i bambini e le bambine delle scuole. All’inaugurazione, oltre alle autorità, c’erano anche loro. Gli alunni e le alunne della 5 C della primaria, e gli studenti e studentesse della 1 C delle medie, hanno portato il loro contributo.

