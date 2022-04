“Clima di sospetti assurdi”. E la sindaca congela la presentazione del nuovo polo logistico

La mozione di sfiducia presentata lunedì scorso, inoltre, ha contribuito ad alimentare un clima di sospetti assurdi attorno a questo progetto, che non consentirebbero di condurre una discussione pubblica composta e nel merito. Ci riferiamo in particolare alle accuse rispetto a “scambi di denaro”: non si tratta altro che della legittima caparra versata al Consorzio Attività Produttive (e non al Comune), a fronte di un investimento di quasi sei milioni per l’acquisto del terreno. Una procedura trasparente, verificabile e normale in tutte le compravendite immobiliari, che non impegna in alcun modo il Consorzio Attività Produttive né il Comune di Nonantola: nel caso il Consiglio Comunale rigettasse il progetto, questa sarebbe semplicemente restituita al privato interessato.