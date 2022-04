Nonantola, sfiducia alla sindaca Nannetti. Le ragioni di M5stelle e Fratelli d’Italia

NONANTOLA- I componenti del Movimento 5 stelle di Nonantola ci tengono a chiarire i vari aspetti che hanno portato a presentare, nella giornata di lunedì 28 marzo, la mozione di sfiducia alla sindaca Nannetti.

Questa la nota:

Le motivazioni sono varie, ma quella più importante è sicuramente lo scarso coinvolgimento delle minoranze, la difficoltà dell’Amministrazione a confrontarsi su tematiche che hanno impattato il nostro territorio, delegittimando di fatto il Consiglio comunale. Tale comportamento si è palesato anche agli occhi dei cittadini con le vicende dei rimborsi post-alluvione e, non ultima, quella del Polo logistico (ex PIP Gazzate e Fondo Consolata).

Su quest’ultima questione riteniamo oltretutto di dover fare una doverosa puntualizzazione: a nostro avviso infatti la concessione di tale suolo (ultimo lotto sfruttabile per futuri insediamenti industriali) per la creazione di un polo logistico di circa 78mila metri quadri, non rappresenta uno sviluppo per il paese. Anzi produrrà precarietà e sfruttamento lavorativo: in quanto gli stipendi di questo settore sono in generale sotto i mille euro e la mano d’opera è, molto spesso, per la quasi totalità precaria) e in secondo luogo per l’aggraversi della situazione relativa al traffico da e verso Modena.

Riteniamo quindi che questi presupposti non siano adeguati a governare un paese e che, al contrario, ci sia bisogno di comunicazione, informazione, trasparenza e dialogo.

Per questi motivi, confrontandoci anche con altri gruppi consiliari, abbiamo preso la decisione di presentare la sfiducia alla sindaca Nannetti.