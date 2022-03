Crisi politica, lo sfogo della sindaca Nannetti: “Egoismi personali. Io non mi dimetto”

NONANTOLA – “Sono egoismi personali. Io non mi dimetto”. La sindaca di Nonantola Federica Nannetti martedì mattina ha incontrato i giornalisti con la sua giunta è perchè lunedì è stata depositata una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La si voterà dopo Pasqua, e se la mozione raccoglie almeno 8 voti verrà accolta e il sindaco, la Giunta e il Consiglio decadranno. Tutti a casa, arriva il Commissario.

A presentare la mozione di sfiducia sono stati sette consiglieri comunali: Zoboli Omer, Minerba Andrea, Forleo Tommaso (Movimento 5 stelle), Monari Gianluigi, Serafini Giovanni (Una mano per Nonantola”), Di Bona Alessandro (Progetto 2030), Antonucci Francesco Cosimo (Nonantola Libera).

Sono tutti all’opposizione, anche i due di Una mano per Nonantola che pure erano stati eletti con la sindaca ma hanno lasciato la maggioranza nel novembre 2020. All’opposizione c’è anche Forza Italia, coi consiglieri Casano e Platis che non hanno firmato la mozione, ma potrebbero invece votarla in Consiglio. Manca solo un voto, l’ago della bilancia potrebbero essere loro.

Ma la la sindaca vuole disinnescare il voto e riportare le pecorelle smarrite a casa. E’ accorato l’appello a Una Mano per Nonantola.

La conferenza stampa. “La situazione è pesante – esordisce la sindaca – la mozione posta in questo momento ha una valenza di irresponsabilità. Io sono preoccupata e amareggiata, questo è un modo di fare politica sbagliato per il paese che cerchiamo di amministrare da tre anni”

Dimissioni? no. “Io non mi dimetto perché sono stata eletta tre anni fa con il 60% dei voti e con due liste su cui c’era scritto: “Nannetti sindaco”. Chi parla di democrazia con questa mozione non porta motivazioni concrete, anzi, si interrompe in modo antidemocratico la legislatura. Preferiscono un commissario, sono loro che mancano di democrazia.

Lo sfogo della sindaca Nannetti, che ne ha per tutti e attacca uno a uno i gruppi che hanno firmato la mozione.

Riferito al consigliere comunale Antonucci: “Nonantola libera è un gruppo di una sola persona, eletto con 58 preferenze come segretario Pd e passato all’opposizione tre mesi dopo. Dove sta la dignità verso chi l’ha votato nel Pd, mi chiedo. Antonucci rappresenta se stesso. Non sono 4 le liste che mi hanno sfiduciato, ma 3”

A Nonantola 2030 la sindaca manda a dire che quelle che loro denunciano come mancanze di coinvolgimento, “Sono classiche dinamiche di confronto tra maggioranza e opposizione, non si può avere lo stesso passaggio di informazioni. Non funziona così, allora dovremmo sfiduciare tutti i Consigli Comunali”.

Ai Cinque stelle Nannetti ricorda solo che “Stiamo parlando di un consigliere diceva durante l’alluvione di aver visto una nutria gialla con denti acciaio sull’argine”

“Merita una mano risposta una Mano per Nonantola, movimento che alle elezioni si è presentato con me. Il progetto di insediamento industriale nel Pip Gazzate non era in quel programma elettorale, ma in quello del 2011 che ora è il momento di governare per portare a casa il miglior risultato possibile. Ma loro sono fuori dalla giunta da novembre 2020. Da allora quel posto è libero, gli chiedo di tornare in Giunta. Vogliono decidere stando fuori, ma bisogna metterci la faccia, prendere decisioni che non piacciono a tutti”. Insiste la sindaca: “Una Mano per Nonantola vuole esprimere un nome per la Giunta?”

Un posto libero in Giunta. La sindaca chiama in Giunta Una mano per Nonantola. Ma lo stesso invito non è rivolto agli altri firmatari della mozione. Né è rivolto a Forza Italia che, quando darà il momento, votando contro quella mozione di sfiducia salverà se stessa ma anche il Consiglio intero e la Giunta e la sindaca: oltre i sette già dichiarati, serve un altro voto per far passare la mozione, e quel voto è in mano a loro. Ma Nannetti a scanso di equivoci chiarisce: “A differenza di Una Mano per Nonantola che era nostra alleata e ha sottoscritto il mio programma, il programma di Forza Italia è diverso dal nostro. L’invito in Giunta non è rivolto a Forza Italia”

L’ipotesi commissario prefettizio. La prospettiva del commissariamento che arriva se sindaco, giunta e Consiglio decadono in seguito alla sfiducia “E un disastro. Non è un’onta per sottoscritta, io faccio politica pro tempore. Ma un sindaco sta in ufficio tutto il giorno. Io nei primi mesi della pandemia stavo in ufficio 18 ore al giorno. Superata quella, è arrivata l’alluvione e siamo ancora coi piedi nel fango. Abbiamo portato a casa 90 milioni di euro – ribadisce – anche per i rimborsi c’è bisogno di guida politica, il commissario fa solo ordinaria amministrazione. I rimborsi hanno bisogno di un presidio, l’accordo con le banche e il personale lo ha portato la parte politica. Il personale scade a fine aprile, come si trovano i 500 milioni di euro per tenerli se non lo fa la politica?

La Caserma dei carabinieri ce la scordiamo se arriva un commissario e sta tutto fermo per un anno. Le ciclabili, il piano mobilità, il progetto definitivo della rotonda Rabin che va in Conferenza dei Servizi quest’estate: non sono cose che porta avanti un commissario. Eppure questi sette consiglieri dicono di volere il bene di Nonantola. Scrivono dogmi, massimalismi, niente di concreto. E sono contradditori. Chiedono più attenzione e poi ad esempio sul Pip Gazzate sono loro a svilire il ruolo del Consiglio, perché così si evita che il Pip Gazzate venga messo ai voti in Consiglio. O il Consiglio è sovrano o non lo è.

Io sono disposta a prendermi il voto contrario. Ma vedo solo piccolo egoismi personali che nulla hanno a che fare con la comunità. Vorrei atteggiamo diverso. Chiedo maggior rispetto

E il Partito democratico? Si è sentita lasciata sola nel suo percorso? “Al Pd non ho niente da dire, mi sento ancora di essere rappresentata. La segretaria di Nonantola Stefania Grenzi si è fatta in quattro per superare la crisi, ha messo ben in chiaro i limiti del confronto”. E Antonucci? “Cì è stata ingenuitá nel non cogliere gli interessi personalistici che stavano dietro queste scelte. È stato un errore candidarlo, ma era il segretario capolista”.

