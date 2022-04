Covid. Dopo 2 anni, stop allo stato di emergenza: il bilancio nel modenese

MODENA- Dopo quasi 800 giorni- e 914 atti del Governo– termina oggi lo stato di emergenza: deliberato per contenere la diffusione del Covid. Un periodo interminabile- cha ha stravolto la quotidianità di tutti noi e mandato in tilt gli ospedali – scandito dai bollettini giornalieri: nei quali si “contano” ancora oggi positivi e vittime.

196.166 i contagi nei 47 comuni del modenese dall’inizio dell’epidemia: con la nefasta previsione di superare i 200mila entro la fine di aprile. 16.253 le vittime in Emilia-Romagna e 390 nella Bassa modenese: il tragico bilancio di questi due anni.

Il contributo fondamentale dei vaccini

“I vaccini sono stati uno strumento essenziale per aprire una nuova fase“- ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ricordando che in Italia sono state oltre 136milioni le dosi anti- Covid somministrate.

1.643.227 i vaccini nel modenese: di cui 597.578 prime dosi, 567.024 seconde dosi, 477.080 dosi aggiuntive e 1.545 quarte dosi.

Un cauto ritorno alla normalità

Da oggi l’Italia torna alla normalità: ma il virus è ancora in circolazione e gli esperti consigliano di non abbassare la guardia.

Da oggi, e per tutto il mese di aprile, gli over 50 potranno rientrare al lavoro con il Green pass base e dal 1 maggio l’obbligo dovrebbe essere eliminato.

Vaccino e booster ancora obbligatori per il personale sanitaro e per chi lavora nelle Rsa: pena la sospensione dal lavoro.

Per quanto riguarda la scuola le lezioni proseguiranno in presenza fino a 4 contagi nella stessa classe. Restano obligatorie le mascherine Ffp2 per docenti e alunni dai 6 anni in su per dieci giorni dall’ultimo contatto con un positivo.

Per i positivi, la quarantena è ridotta a dieci giorni e autosorveglianza per i vaccinati con booster che sono a contatto con un contagiato. I positivi vaccinati resteranno in quarantena per 7 giorni.

