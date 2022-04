Il fiore e la spiga e 7° Estemporanea di pittura “En Plein Air”, a Nonantola il 7 e 8 maggio

NONANTOLA – I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS, la Partecipanza Agraria e l’Associazione Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Nonantola, organizzano la prima edizione de “Il fiore e la spiga”: tante iniziative per festeggiare la primavera con un percorso di colori e profumi che parte dalla Partecipanza Agraria e arriva in Centro Storico, tra cui l’attesissima estemporanea di pittura En Plein Air a tema: “Nonantola e il suo territorio” che quest’anno arriva alla sua settima edizione a cura del Gruppo NonantolArte.

PROGRAMMA

Sabato 7 Maggio presso la Casa della Guardia in via Due Torrioni 41 in Partecipanza Agraria, dalle ore 8 arrivo degli artisti da molte regioni italiane per il concorso di pittura estemporanea a cura di NonantolArte. Per tutta la giornata mostra attrezzi civiltà contadina e presso le barchesse Grande e Pantera mostre di pittura.

Dalle ore 10 visita al campo catalogo con banchetto di prodotti fatti a mano a cura dell’Associazione La Clessidra APS e passeggiata fotografica a cura di PhotoNonantolArte.

Alle ore 10.30 partenza dal Palazzo della Partecipanza in via Roma 23 di “Partecibike”, un tour in bicicletta storico-naturalistico su prenotazione nella Partecipanza di Nonantola a cura di Partecipanza Agraria, Museo di Nonantola, eGOeBIKE.

Alle ore 16.00, 16.30 e 17.00 “Avvisi, denunzie e grida”, gli studenti della scuola D. Alighieri di Nonantola e del Meucci di Carpi raccontano la millenaria storia della Partecipanza attraverso i documenti a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria su prenotazione (iniziativa all’intero della rassegna regionale della settimana della Didattica in Archivio).

Alle ore 16.00 “Yoga in campagna” a cura Zen Land ads e “Meditazione nel bosco” a cura di Manijatra. Si consiglia di raggiungere la Partecipanza in bicicletta. Alle ore 20 la festa si sposta in paese con la “Notte dell’arte” per le vie del centro storico con mercatini, esposizioni, musei e negozi aperti fino alle ore 24.00 a cura della Pro Loco.

Presso il Teatro Troisi in viale delle Rimembranze 8 dalle ore 20 “Arte nel cinema”, premiazione del concorso di pittura, scultura e fotografia a tema cinema a cura di NonantolArte, PhotoNonantolArte, La Clessidra APS e Nonantola Film Festival APS. Sempre al Teatro Troisi dalle ore 20.30 proiezione del film “On the Fence” (Egitto, 2020) con regista Nesrine Lotfy Elzayat presente in sala assieme al produttore italiano del film Luigi Veneziani e a seguire premiazione “4 Giorni Corti” a cura di Nonantola Film Festival APS.

Domenica 8 Maggio presso Torre Attiva (Torre dell’Orologio) in via Roma 10 dalle ore 8 arrivo degli artisti per il secondo giorno del concorso di pittura estemporanea a cura di NonantolArte.

Per tutta la giornata “Mostra mercato” in centro a cura dell’Associazione Pro Loco.

Dalle ore 10.15 alle 12.30 visite guidate al Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola e dalle ore 16 “History adventure” al Museo di Nonantola: una caccia al tesoro urbana per adulti con enigmi e giochi alla scoperta del centro storico medievale di Nonantola su prenotazione.

Dalle ore 18.30 Premiazione del concorso di pittura estemporanea presso Torre Attiva con l’Associazione La Clessidra APS e gli sponsor a cura di NonantolArte.

In allegato la locandina dell’evento e il regolamento dell’estemporanea di pittura.

info e prenotazioni: ilfioreelaspiga@ gmail.com

