In tanti senza appuntamento, caos al punto vaccinale di Mirandola

MIRANDOLA – Caos e code al punto vaccinale di Mirandola, dove, come negli altri punti vaccinali della provincia, sono in corso le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid, sono state segnalate nelle prime ore della mattinata odierna, come testimoniano le immagini seguenti:

Contattata a proposito della situazione al centro vaccinale di Mirandola, l’Azienda Usl di Modena spiega che le code, nelle quali si è, comunque, sempre cercato di garantire il distanziamento tra le persone in attesa, per quanto possano fare i volontari presenti nel punto vaccinale, sono state generate dal fatto che diversi cittadini si sono presentati sul posto senza aver precedentemente ricevuto il messaggio dell’Ausl su giorno e ora dell’appuntamento per la somministrazione della quarta dose. A molte di queste persone, spiega l’Ausl, non è stato possibile somministrare la quarta dose, in quanto non era ancora trascorso il tempo necessario dopo la somministrazione della terza. Queste, dunque, le ragioni del caos e delle code registrate questa mattina al centro vaccinale di Mirandola, che, comunque, informa l’Ausl, sono ora state smaltite: ora, per chi effettua il regolare ingresso su appuntamento, l’accesso è nuovamente diretto e senza fila.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017