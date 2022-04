Mirandola. Platis e Neri (FI): “L’elisoccorso al posto dell’auto medica, quanto costa all’Ausl?”

MIRANDOLA- Quanto sono costati gli atterraggi dell’elicottero del 118 in questi mesi di assenza di automedica? È questo l’interrogativo che i consiglieri Antonio Platis e Mauro Neri hanno posto in Provincia e Unione Area Nord.

La Regione Emilia-Romagna ha scelto anni fa di togliere il medico dalle ambulanze e ‘creato’ le automediche per limitare i costi e il personale necessario. Questa scelta però nella Bassa modenese è portata all’estremo tant’è che l’automedica è stata soppressa dal Santa Maria Bianca durante la notte e, ultimamente, non tutti i giorni infrasettimanali si riesce a garantirne la presenza. A Carpi, invece, questo servizio non c’è proprio.

“Quindi ci sono 250mila persone che sono scoperte. Un terzo della provincia. Qualche volta – spiegano Platis e Neri – da Modena si può distaccare l’automedica del capoluogo verso la Bassa così come dal reggiano verso Carpi, ma si tratta di casi sporadici ed eccezionali. Il più delle volte, in appoggio dell’ambulanza, si è dovuto ricorrere al costoso elicottero. Un tempo la ratio era quella di utilizzarlo sono in caso di emergenze eccezioni o per raggiungere in territori impervi e distanti dalle strutture ospedaliere. Oggi, invece, nei casi in cui l’infermiere, per legge, deve ricorrere al consulto medico come fa? Chiede l’appoggio via aerea. Eppure su questo territorio ci sono attivi ben due ospedali!”.

“I costi sono ovviamente folli, basti pensare che l’Emilia-Romagna chiede ai cittadini di altre regioni soccorsi dal nostro elicottero oltre 125 euro al minuto da applicare sulla base dell’effettivo tempo di volo. È facile – incalzano Platis e Neri – prevedere la cifra esorbitante spesa in questi mesi. Altro che costo di qualche medico in piu’ per il Pronto soccorso di Mirandola”.

“A ciò si aggiunge, proprio pochi giorni fa, in un incontro del Partito democratico a Mirandola, il grido di allarme della neo direttrice del dipartimento emergenze-urgenza del Santa Maria Bianca, Sonia Menghini, che ha denunciato come, se l’emorragia di medici in fuga da Mirandola non accenni a fermarsi, il PS sarà costretto a chiudere. Per tutta risposta l’Ausl invierà cinque neo laureati di medicina specializzandi”.