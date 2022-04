Nonantola, mozione di sfiducia alla sindaca Nannetti: solidarietà dal Pd dell’Unione del Sorbara

NONANTOLA – Il possibile commissariamento del Comune di Nonantola preoccupa gli esponenti Pd dell’Unione del Sorbara. La nota:

“Esprimiamo solidarietà e sostegno alla sindaca Federica Nannetti e a tutta la comunità di Nonantola”, dichiara Marcello Mandrioli, coordinatore del Partito democratico dell’Unione del Sorbara, insieme ai segretari Pd Gianluigi Canti di Bastiglia, Mario Lugli di Bomporto, Alessandro Salvioli di Castelfranco Emilia, Moreno Gesti di Ravarino e Roberto Formentini di San Cesario, che fanno quadrato attorno alla sindaca e alla segretaria Pd di Nonantola Stefania Grenzi.

“Come ovvio, siamo preoccupati dalla mozione di sfiducia: un atto grave che non ha precedenti nella storia dei nostri Comuni. Un eventuale commissariamento sarebbe incomprensibile non solo per la comunità di Nonantola, ma anche per tutti i Comuni dell’Unione del Sorbara. Sono tanti i progetti che abbiamo in comune ed è indispensabile che procedano col supporto e lo sforzo di tutti, senza interruzioni o lungaggini che già, spesso, si verificano anche senza cercarle.

Riteniamo che il dialogo fra amministrazione comunale e le forze politiche che hanno chiesto la sfiducia della sindaca debba continuare e speriamo che, nei prossimi giorni, porti a risolvere la paradossale crisi in cui si trova il Comune; tuttavia è altresì necessario che queste forze politiche decidano da che parte vogliano stare: con la maggioranza o con l’opposizione. Governare significa assumersi oneri, fare compromessi, dialogare e cercare un punto di incontro il più possibile condiviso fra varie sensibilità. Presto sapremo se i gruppi consiliari estensori della mozione abbiano davvero intenzione di condividere la responsabilità di governare insieme Nonantola mantenendo fede agli impegni presi con i loro elettori, scongiurando una crisi politica assurda”.