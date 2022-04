Novi, rimozione amianto: online i bandi per privati e imprese

NOVI- Sono online i bandi per gli interventi a Novi di rimozione amianto dagli edifici ad uso residenziale e ad uso produttivo, commerciale e agricolo.

Bandi rimozione amianto per i fabbricati residenziali

Con l’approvazione della Determinazione dirigenziale numero 68 del 30 marzo 2022 è stata avviata la procedura comunale per il finanziamento degli interventi di bonifica per edifici residenziali e loro pertinenze nel territorio comunale: in conformità a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio comunale numero 28 del 14 giugno 2018.

Il finanziamento, destinato a incentivare il corretto smaltimento, copre i costi degli interventi fino a un massimo, complessivamente inteso, di mille euro per l’acquisto del “Kit rimozione amianto” in caso di quantitativi modesti e di un massimo di 6.500 euro per interventi con quantitativi considerevoli: effettuati con ditte specializzate nel settore (salvo rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del bando).

Potranno essere ammessi solo lavori su edifici e pertinenze di proprietà privata, esclusi quelli in possesso di ditte/imprese.

Bando rimozione amianto per fabbricati ad uso produttivo, commerciale e agricolo

Con l’approvazione della Determinazione dirigenziale numero 64 del 30 marzo 2022 è stata avviata la procedura comunale per il finanziamento degli interventi di bonifica per edifici ad uso produttivo, commerciale e agricolo posseduti da persone fisiche o imprese: in conformità a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio comunale numero 26 del 30 maggio 2019.

Il finanziamento- destinato a incentivare il corretto smaltimento- copre i costi degli interventi fino a un massimo, complessivamente inteso, di 5mila euro per intervento fino ad esaurimento della somma complessiva di 10mila euro (salvo rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del bando).

Potranno essere ammessi solo lavori su edifici ad uso produttivo, commerciale e agricolo.

Tutte le informazioni per la partecipazione al bando

La modulistica inerente il bando in oggetto potrà essere:



– reperita sul sito internet istituzionale del – ritirata presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Novi di Modena, in viale V. Veneto, 16 previo appuntamento telefonico contattando il nuemro 059.6789111– reperita sul sito internet istituzionale del Comune di Novi di Modena

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile

contattare la geometra Elisa Mazzoni al numero telefonico 059 6789111;

inviare una mail all’indirizzo: ambiente@comune.novi.mo.it.

Gli operatori dell’Ufficio Ambiente sono a disposizione per fornire assistenza nella compilazione della modulistica necessaria per accedere ai contributi, previo appuntamento telefonico (059.6789111).

