Promozione: impegni in trasferta per Cavezzo, Quarantolese e V. Camposanto. Solierese – Polinago

di Simone Guandalini – Con l’avvicinarsi della fine della stagione (quello in programma domenica 1° maggio è, infatti, il terzultimo turno di campionato del Girone C di Promozione), si fa sempre più serrata la lotta per le prime posizioni della classifica, alle spalle della Pieve Nonantola capolista, già aritmeticamente promossa in Eccellenza da alcune giornate. Con la vittoria nello scontro diretto della scorsa settimana, il Ganaceto ha superato il Cavezzo al secondo posto in classifica ed ora attende proprio La Pieve Nonantola capolista, che non ha fatto sconti al Castelnuovo nell’ultimo turno. Castelnuovo che, invece, ospiterà la Quarantolese quarta, che punta ad avvicinarsi alle prime tre posizioni della classifica, ma per farlo dovrà sperare in un altro passo falso del Cavezzo, terzo ed impegnato sul campo dell’Atletico Spm. Trasferta anche per la Virtus Camposanto sesta, che, dopo il pareggio interno contro la Centese, farà visita al Casumaro in piena bagarre playout. Bagarre in cui è coinvolta anche la Solierese che, dopo il pesante ko (5-1) contro il Fiorano, cerca il riscatto nella gara interna contro il Polinago quinto in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 24 (domenica 1° maggio, ore 16.30):

Atletico Spm Calcio – Cavezzo

Castelnuovo – Quarantolese

Casumaro – Virtus Camposanto

Centese Calcio – Fiorano

Ganaceto – La Pieve Nonantola

Solierese – Polinago

Riposa: Persiceto 85

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 56

Ganaceto 36

Cavezzo 35

Quarantolese 33

Polinago 31

Virtus Camposanto 30*

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Fiorano 25

Castelnuovo 24*

Solierese 20

Centese Calcio 18

Persiceto 85 17*

*una partita in più

