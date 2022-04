Promozione: Cavezzo e Solierese ko, 3-3 tra V. Camposanto e Centese

di Simone Guandalini – E’ un weekend dal sapore decisamente amaro quello appena conclusosi per le squadre della Bassa modenese impegnate nel Girone C di Promozione: in particolar modo per Cavezzo e Solierese, che erano impegnate in due importanti scontri diretti, rispettivamente per le prime posizioni della classifica e per la zona salvezza. Se il Cavezzo è stato sconfitto davanti al proprio pubblico, cadendo 0-2 contro il Ganaceto e subendo il sorpasso al secondo posto in classifica da parte dei rivali di giornata, non è andata meglio alla Solierese, battuta con un netto 5-1, in trasferta, dal Fiorano, che ha allungato a +5 sulla formazione di Soliera, che rimane al terzultimo posto in classifica e vede avvicinarsi la Centese. La formazione ferrarese si porta a -2 sulla Solierese, grazie al pareggio conquistato in trasferta sul campo della Virtus Camposanto (3-3), che spreca l’occasione di avvicinarsi alla Quarantolese, non approfittando del turno di riposo della formazione mirandolese, e viene, anzi, scavalcata al quinto posto dal Polinago, vittorioso 1-0 contro il Persiceto 85. In vetta, non si ferma la marcia della capolista La Pieve Nonantola, già aritmeticamente in Eccellenza: per i granata arriva l’ennesimo successo, questa volta col punteggio di 3-2, nella sfida interna contro il Castelnuovo.

Promozione, Girone C, risultati giornata 23:

Casumaro – Atletico Spm Calcio 4-1

Cavezzo – Ganaceto 0-2

Fiorano – Solierese 5-1

La Pieve Nonantola – Castelnuovo 3-2

Polinago – Persiceto 85 1-0

Virtus Camposanto – Centese Calcio 3-3

Riposa: Quarantolese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 56*

Ganaceto 36*

Cavezzo 35*

Quarantolese 33*

Polinago 31*

Virtus Camposanto 30

Casumaro 26*

Atletico Spm Calcio 26*

Fiorano 25*

Castelnuovo 24

Solierese 20*

Centese Calcio 18*

Persiceto 85 17

*una partita in meno

